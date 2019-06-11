В Якутске состоялось открытие чемпионата мира по шашкам среди женщин
В Якутске накануне Дня России состоялось торжественное открытие чемпионата мира по международным шашкам среди женщин. По словам генерального секретаря Всемирной федерации шашек Юрия Чертока, Якутск неслучайно был выбран в качестве площадки для проведения соревнований — республика является одним из ведущих регионов по игре в шашки.
Участие примут 16 сильнейших спортсменок из девяти стран мира.
Генеральный секретарь Всемирной Федерации шашек Юрий Черток подчеркнул, что Якутия, взрастившая 12 гроссмейстеров, по праву считается тем местом на планете, где в шашки любят играть и показывают свою любовь победами на различных соревнованиях.
Отметим, что в чемпионате принимают участие три спортсменки из Якутии – Матрена Ноговицына, Наталия Шестакова и Ксения Нахова, являющиеся победителями и призерами чемпионатов Европы, мира и России.
ИСТОЧНИК KP.RU