«Спецназ добра» действует по регионам Якутии

11 Июнь 06:07 2019-06-17T09:46:19+03:00

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Добровольческая организация «Спецназ добра» в рамках года Консолидации в Якутии выехала в Тааттинский улус, где совместно с объединением мужчин «Табык» села Кыйы демонтировала фасад и кровлю старого здания клуба.

По словам первого заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Руслана Платонова, продвижение таких проектов, ориентированных на реальные дела приносят двойную пользу для населения.

Глава села Кыйы Святослав Сунхалыров передал челлендж-вызов селу Мегино-Алдан. Таким образом, акция продолжает свой ход по другим районам республики.

Отметим, что волонтерское движение «Спецназ добра», зародившееся еще в 2017 году по инициативе Руслана Платонова, оказывает помощь маломобильным слоям населения, селам, поддерживает управляющие компании, коммунальные службы и администрации сел.

ИСТОЧНИК KP.RU