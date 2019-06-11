«Спецназ добра» действует по регионам Якутии
Добровольческая организация «Спецназ добра» в рамках года Консолидации в Якутии выехала в Тааттинский улус, где совместно с объединением мужчин «Табык» села Кыйы демонтировала фасад и кровлю старого здания клуба.
По словам первого заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Руслана Платонова, продвижение таких проектов, ориентированных на реальные дела приносят двойную пользу для населения.
Глава села Кыйы Святослав Сунхалыров передал челлендж-вызов селу Мегино-Алдан. Таким образом, акция продолжает свой ход по другим районам республики.
Отметим, что волонтерское движение «Спецназ добра», зародившееся еще в 2017 году по инициативе Руслана Платонова, оказывает помощь маломобильным слоям населения, селам, поддерживает управляющие компании, коммунальные службы и администрации сел.
ИСТОЧНИК KP.RU