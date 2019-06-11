В городском парке стартует новый сезон «Open. лекций» от СВФУ

11 Июнь 05:04 2019-06-17T09:46:33+03:00

Проект начнется с лекции на тему «Провинциальный синдром: зло или благо». Фото: СВФУ.

Встречи будут проходить каждую пятницу с 18:00 до 19:00

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С 14 июня Северо-Восточный федеральный университет запускает новый сезон научно-просветительских встреч с профессорами и учеными вуза.

«Open. лекции» будут проходить до конца августа каждую пятницу в парке культуры и отдыха с 18:00-19:00. Темы самые разные – от медицины и культуры, до истории и строительства.

Проект начнется с лекции на тему «Провинциальный синдром: зло или благо». Доктор философских наук, профессор кафедры философии СВФУ Виктор Михайлов расскажет о структуре и формах проявления провинциального синдрома и оценке его последствий.

Вторым лектором выступит доктор медицинских наук, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского института СВФУ Роза Филиппова с темой о здоровье детей. Лектор расскажет об оптимальном возрасте для создания семьи и рождения детей, наследственности и продолжении рода.

Пройти регистрацию на лекции можно на официальном сайте.

Программа цикла лекций стартовала в 2017 году и собрала на своей площадке более 1200 слушателей.

ИСТОЧНИК KP.RU