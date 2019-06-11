В Усть-Янском районе женщина получила штраф за оскорбление ребенка

11 Июнь 04:23 2019-06-17T10:07:13+03:00

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Мама несовершеннолетней девочки обратилась в прокуратуру с заявлением об оскорблении ее дочери.

Установлено, что весной, находясь в здании общеобразовательной организации, мать одной из обучающихся умышленно, действуя из-за возникших личных неприязненных отношений, оскорбила несовершеннолетнюю девочку в неприличной форме, чем унизила её честь и достоинство, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Женщина была признана виновной, ей назначили штрафа в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU