В Усть-Янском районе женщина получила штраф за оскорбление ребенка
Сумма штрафа – 1000 рублей
Инцидент произошел из-за личной неприязни. Фото: znaika-school.ru.
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Мама несовершеннолетней девочки обратилась в прокуратуру с заявлением об оскорблении ее дочери.
Установлено, что весной, находясь в здании общеобразовательной организации, мать одной из обучающихся умышленно, действуя из-за возникших личных неприязненных отношений, оскорбила несовершеннолетнюю девочку в неприличной форме, чем унизила её честь и достоинство, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Женщина была признана виновной, ей назначили штрафа в размере 1000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU