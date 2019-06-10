2019-06-17T09:47:44+03:00
Происшествия

Смартфон и 40 тысяч рублей: 22-летний ревнивец требовал деньги с поклонника своей возлюбленной

В Якутске вынесен приговор за вымогательство
Мария Удовкина
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За вымогательство под угрозой насилия суд приговорил ревнивца к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.За вымогательство под угрозой насилия суд приговорил ревнивца к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Фото: Архив "КП"
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Жителя Якутска осудили за вымогательство. 22-летний рецидивист «поставил на счетчик» поклонника своей возлюбленной.

Узнав, что их общий знакомый оказывал знаки внимания его сожительнице, парень потерял контроль над собой. Он избил конкурента и стал требовать у него деньги. Свои «моральные страдания» он оценил в кругленькую сумму.

Ревнивец потребовал у него десять тысяч рублей, а также по пять тысяч ежемесячно в течение полугода и приобрести телефон за пятьдесят тысяч. Испуганный мужчина был вынужден согласиться.

Впоследствии потерпевший обратился в полицию с заявлением о вымогательстве. Злоумышленника задержали после передачи ему части суммы в ходе оперативного эксперимента.

За вымогательство под угрозой насилия суд приговорил ревнивца к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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