Смартфон и 40 тысяч рублей: 22-летний ревнивец требовал деньги с поклонника своей возлюбленной
Жителя Якутска осудили за вымогательство. 22-летний рецидивист «поставил на счетчик» поклонника своей возлюбленной.
Узнав, что их общий знакомый оказывал знаки внимания его сожительнице, парень потерял контроль над собой. Он избил конкурента и стал требовать у него деньги. Свои «моральные страдания» он оценил в кругленькую сумму.
Ревнивец потребовал у него десять тысяч рублей, а также по пять тысяч ежемесячно в течение полугода и приобрести телефон за пятьдесят тысяч. Испуганный мужчина был вынужден согласиться.
Впоследствии потерпевший обратился в полицию с заявлением о вымогательстве. Злоумышленника задержали после передачи ему части суммы в ходе оперативного эксперимента.
За вымогательство под угрозой насилия суд приговорил ревнивца к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU