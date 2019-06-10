На дорогах Якутии зарегистрировано три ДТП с несовершеннолетними

10 Июнь 09:13 2019-06-17T09:47:59+03:00

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В Алдане 9 июня 24-летний парень на скутере по очереди катал несовершеннолетних девочек. Во время движения из-за неисправности тормозной системы он наехал на одну из них и скрылся с места происшествия.

13-летняя пострадавшая получила закрытый перелом руки. Права управления скутерист не имеет. В отношении него были составлены административные материалы.

Следующая автоавария произошла в Ленске. Водитель мотоцикла не выбрал безопасную скорость движения и наехал на 9-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть.

Скорая помощь доставила пострадавшего с тяжелыми травмами головы в реанимацию.

В тот же день на улице Лермонтова в Якутске 18-летний парень за рулем «Тойота Марк-2» не справился с управлением и перевернулся на машине, наехав при этом на дорожное ограждение и опору линии электросети.

12-летний мальчик-пассажир получил перелом ключицы, 22-летняя девушка-пассажир с переломом ребер. Водитель не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU