12 июня МВД проведет акцию «Госуслуги жителям Якутии»

10 Июнь 08:36 2019-06-17T09:48:20+03:00

Автобус будет действовать на площади Ленина, Комсомольской площади и площади Дружбы. Фото: МВД Якутии.

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На специально оборудованном автобусе сотрудники помогут решить проблемы, возникающие при работе с порталом: регистрация, получение информации о штрафах, регистрация автотранспорта, написание заявления на выдачу водительского удостоверения, оформление справки о судимости, написание заявления на загранпаспорт, подача документов на прописку, получение адресной справки.

Автобус «Госуслуги жителям Якутии» будет действовать на площади Дружбы с 10:00 до 12:00, на площади Ленина с 12:00 до 14:00 и на Комсомольской площади с 14:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU