2019-06-17T09:48:20+03:00
Общество

12 июня МВД проведет акцию «Госуслуги жителям Якутии»

Сотрудники помогут решить проблемы, возникающие при работе с порталом
Мария Удовкина
Поделиться:
Автобус будет действовать на площади Ленина, Комсомольской площади и площади Дружбы. Фото: МВД Якутии.Автобус будет действовать на площади Ленина, Комсомольской площади и площади Дружбы. Фото: МВД Якутии.
Изменить размер текста:

На специально оборудованном автобусе сотрудники помогут решить проблемы, возникающие при работе с порталом: регистрация, получение информации о штрафах, регистрация автотранспорта, написание заявления на выдачу водительского удостоверения, оформление справки о судимости, написание заявления на загранпаспорт, подача документов на прописку, получение адресной справки.

Автобус «Госуслуги жителям Якутии» будет действовать на площади Дружбы с 10:00 до 12:00, на площади Ленина с 12:00 до 14:00 и на Комсомольской площади с 14:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24