Определены первые стобалльники ЕГЭ в Якутии

10 Июнь 06:08 2019-06-17T09:48:49+03:00

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Выпускницы СОШ № 12 города Мирного София Полынцева и СОШ №4 города Ленска Мария Трухина получили 100 баллов по литературе.

-Стобалльница! Теперь это мой новый статус, в который я до сих пор не могу поверить! Десятки прочитанных книг и выученных стихотворений! Все это не зря! Процесс моей подготовки начался ещё в октябре, когда я осознанно поняла, что хочу сдавать ЕГЭ именно по литературе. Любовь к этому предмету привила моя учительница Федурина Наталья Семеновна. К экзаменам я готовилась самостоятельно. Поставила себе четкую цель, ради которой до глубокой ночи пыталась выяснить, что же такое "диалектика души" в "Войне и мире" Толстого. Интересно было узнать, чем же закончились жизненные искания Григория Мелехова в "Тихом Доне". В чем секрет моей подготовки? Ответ прост – постоянность. Переживала ли я? Очень. А узнав результат, заплакала от радости. Теперь я уверена в том, что даже невозможное возможно. Желаю каждому выпускнику поверить в свои силы!, - поделилась радостью Мария Трухина.

ИСТОЧНИК KP.RU