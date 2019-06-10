СВФУ объявил актуальное количество бюджетных мест

10 Июнь 04:31 2019-06-17T09:49:12+03:00

Больше всего бюджетных мест в медицинском институте, в институте математики и информатики и в физико-техническом институте. Фото: СВФУ

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В Северо-Восточном федеральном университете в новой приемной кампании по направлениям бакалавриата и специалитета выделено 2388 мест по очной и заочной формам обучения за счет бюджета, передает телеканал «Якутия 24». Соответствующая информация опубликована на сайте ВУЗа.

Квота приема на целевое обучение — 396 мест (из общего количества бюджетных мест).

-Больше всего бюджетных мест в медицинском институте – 245 мест, в институте математики и информатики – 200, в физико-техническом институте – 196. По заочной форме обучения в этом году примут 326 студентов, из них 43 – лимит целевиков, – сообщили в абитуриентском штабе.

Прием документов начнется 20 июня. Абитуриентский штаб будет располагаться в Главном учебном корпусе СВФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU