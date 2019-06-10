Бывший глава Тикси получил условный срок

10 Июнь 04:12 2019-06-17T09:53:16+03:00

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Суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права занимать муниципальные должности в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

Как сообщает «ЯСИА», экс-глава Тикси признан виновным в совершении 6 эпизодов преступления. В суде установлено, что он, используя свое служебное положение, незаконно предоставил себе, своим родственникам и близким жилье по договорам социального найма. При этом они на учете в качестве нуждающихся не состояли.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU