Бывший глава Тикси получил условный срок
В Булунском районе вынесен приговор в отношении бывшего главы поселка Тикси
Глава незаконно предоставил жилье себе и своим родственникам. Фото: ЯСИА
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Суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права занимать муниципальные должности в органах местного самоуправления сроком на 2 года.
Как сообщает «ЯСИА», экс-глава Тикси признан виновным в совершении 6 эпизодов преступления. В суде установлено, что он, используя свое служебное положение, незаконно предоставил себе, своим родственникам и близким жилье по договорам социального найма. При этом они на учете в качестве нуждающихся не состояли.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
ИСТОЧНИК KP.RU