2019-06-09T11:28:23+03:00
Происшествия

В Якутске водитель сбил 9-летнюю девочку прямо на «зебре» и скрылся

За день в ДТП на столичных дорогах пострадали двое детей
Нинель ГУСЕВА
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Нарушителя ищут.Нарушителя ищут.
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В Якутске водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре» и скрылся с места аварии. ДТП произошло вечером 8 июня на перекрестке улиц Лермонтова и Каландаришвили.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, школьница переходила дорогу по пешеходному переходу на разрезающий сигнал светофора. Ребенка привезли в приемный покой Медцентра с различными ушибами. Водитель с места аварии скрылся, сейчас его ищут.

В тот же день произошло еще одно ДТП с участием малолетнего ребенка.

Водитель «Тойоты Камри» сбил 6-летнего мальчика во дворе дома № 24/1 на ул. Пушкина. Медики диагностировали у ребенка ушиб грудной клетки.

Со слов автомобилиста, дети выбежали на дорогу неожиданно, и один из них ударился о переднее крыло машины. Родителей рядом не было.

Отец малыша давать объяснение отказался. Водитель был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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