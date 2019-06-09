В Якутске водитель сбил 9-летнюю девочку прямо на «зебре» и скрылся
В Якутске водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре» и скрылся с места аварии. ДТП произошло вечером 8 июня на перекрестке улиц Лермонтова и Каландаришвили.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, школьница переходила дорогу по пешеходному переходу на разрезающий сигнал светофора. Ребенка привезли в приемный покой Медцентра с различными ушибами. Водитель с места аварии скрылся, сейчас его ищут.
В тот же день произошло еще одно ДТП с участием малолетнего ребенка.
Водитель «Тойоты Камри» сбил 6-летнего мальчика во дворе дома № 24/1 на ул. Пушкина. Медики диагностировали у ребенка ушиб грудной клетки.
Со слов автомобилиста, дети выбежали на дорогу неожиданно, и один из них ударился о переднее крыло машины. Родителей рядом не было.
Отец малыша давать объяснение отказался. Водитель был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU