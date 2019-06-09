Красота рядом: в рамках фестиваля «LETO YAKUTIA» в столице республики распишут тепловые пункты
Яркие краску в городскую среду привнесут профессиональные художники, дизайнеры, архитекторы и урбанисты
Унылые утилитарные объекты украсят яркими, актуальные, запоминающиеся образы.
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В рамках года консолидации в республике пройдет масштабный фестиваль современной культуры «LETO YAKUTIA». В рамках мероприятия в столице республики распишут тепловые пункты.
С привлечением команды художников, дизайнеров, архитекторов и урбанистов обыденные объекты будут преобразованы в произведения искусства с учетом пожеланий местных жителей.
Первый республиканский фестиваль современной культуры пройдет в Якутии с 1 июля по 30 ноября в 12 городах и трех селах: Якутск, Нерюнгри, Мирный, Ленск, Вилюйск, Покровск, Удачный, Алдан, Олекминск, Среднеколымск, Нюрба, Верхоянск, Амга, Чурапча и Бердигестях.
ИСТОЧНИК KP.RU