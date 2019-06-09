2019-06-09T03:58:43+03:00
Общество

Якутия поднялась на 30 пунктов в национальном рейтинге инвестклимата в России

По итогам 2018 года это наибольший рост среди всех регионов
Нинель ГУСЕВА
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Якутия показала хорошие результаты в разделе снижения административного давления на бизнес.Якутия показала хорошие результаты в разделе снижения административного давления на бизнес.
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В рамках Петербургского экономического форума оглашены результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах страны. Якутия поднялась в рейтинге с 52 на 22 место.

По словам президента школы управления “Сколково” Андрея Шаронова, кроме Якутии, ни один регион не добился такого прогресса. Он также отметил, что Якутия показала хорошие результаты в разделе снижения административного давления на бизнес.

Первое место в рейтинге по итогам 2018 года заняла Москва, второе – Татарстан, третье – лидер предыдущего года Тюменская область. В десятку лучших регионов также вошли Тульская, Московская, Белгородская, Ленинградская и Ульяновская области.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

Петербургский международный экономический форум проходил в Северной столице с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом “Формируя повестку устойчивого развития”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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