Якутия поднялась на 30 пунктов в национальном рейтинге инвестклимата в России
В рамках Петербургского экономического форума оглашены результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах страны. Якутия поднялась в рейтинге с 52 на 22 место.
По словам президента школы управления “Сколково” Андрея Шаронова, кроме Якутии, ни один регион не добился такого прогресса. Он также отметил, что Якутия показала хорошие результаты в разделе снижения административного давления на бизнес.
Первое место в рейтинге по итогам 2018 года заняла Москва, второе – Татарстан, третье – лидер предыдущего года Тюменская область. В десятку лучших регионов также вошли Тульская, Московская, Белгородская, Ленинградская и Ульяновская области.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.
Петербургский международный экономический форум проходил в Северной столице с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом “Формируя повестку устойчивого развития”.
ИСТОЧНИК KP.RU