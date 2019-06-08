Студенты СВФУ проведут курсы компьютерной грамотности в районах Якутии

8 Июнь 13:11 2019-06-17T09:50:07+03:00

Консультации будут как общие, так и групповые. Фото: СВФУ.

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Более 200 студентов Северо-Восточного федерального университета направятся в районы Якутии для проведения летних курсов по повышению компьютерной грамотности для пенсионеров.

Курсы будут проходить с 24 июня по 30 августа во всех районах республики. Пройти обучение бесплатно могут все желающие.

-Ребята научат представителей старшего поколения не только пользоваться программами Word, Excel, Power Point, но и помогут в регистрации личных кабинетов на сайте Госуслуг. Часто даже более продвинутые пользователи сталкиваются со сложностями в регистрации и пользовании рубриками на этом портале. Для этого будут организованы групповые консультации, а при необходимости и индивидуальные, - сообщил командир Штаба студенческих отрядов СВФУ Виктор Климовский.

ИСТОЧНИК KP.RU