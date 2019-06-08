2019-06-17T09:50:22+03:00
Общество

В Якутске внедрят систему «Умный город»

Она объединит более 100 различных сервисов и технологий в единое решение
Мария Удовкина
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В рамках проекта будет также запущена платформа «Активный гражданин», где любой житель Якутска сможет обсуждать вопросы развития города.В рамках проекта будет также запущена платформа «Активный гражданин», где любой житель Якутска сможет обсуждать вопросы развития города.Фото: ЯСИА
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Правительство республики и Дальневосточный фонд высоких технологий подписали соглашение о совместной реализации программы «Умный город» в Якутии.

Фонд предоставит деньги на внедрение системы «Умный город» в Якутске, а также обеспечит проекту передовые цифровые и инженерные решения за счет привлечения ведущих специалистов и профильных технологических компаний - как российских, так и международных.

Программа «Умный город» в Якутске будет включать интеграцию более 100 различных сервисов и технологий в единое решение. Система объединит в себе энергоэффективные технологии, цифровую инфраструктуру города, системы безопасности, онлайн-мониторинг систем ЖКХ и телекоммуникационную инфраструктуру.

В рамках проекта будет также запущена платформа «Активный гражданин», где любой житель Якутска сможет обсуждать вопросы развития города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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