В Якутске внедрят систему «Умный город»
Правительство республики и Дальневосточный фонд высоких технологий подписали соглашение о совместной реализации программы «Умный город» в Якутии.
Фонд предоставит деньги на внедрение системы «Умный город» в Якутске, а также обеспечит проекту передовые цифровые и инженерные решения за счет привлечения ведущих специалистов и профильных технологических компаний - как российских, так и международных.
Программа «Умный город» в Якутске будет включать интеграцию более 100 различных сервисов и технологий в единое решение. Система объединит в себе энергоэффективные технологии, цифровую инфраструктуру города, системы безопасности, онлайн-мониторинг систем ЖКХ и телекоммуникационную инфраструктуру.
В рамках проекта будет также запущена платформа «Активный гражданин», где любой житель Якутска сможет обсуждать вопросы развития города.
ИСТОЧНИК KP.RU