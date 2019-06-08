В Якутске внедрят систему «Умный город»

8 Июнь 11:17 2019-06-17T09:50:22+03:00

В рамках проекта будет также запущена платформа «Активный гражданин», где любой житель Якутска сможет обсуждать вопросы развития города. Фото: ЯСИА

Она объединит более 100 различных сервисов и технологий в единое решение

Изменить размер текста: A A

Правительство республики и Дальневосточный фонд высоких технологий подписали соглашение о совместной реализации программы «Умный город» в Якутии.

Фонд предоставит деньги на внедрение системы «Умный город» в Якутске, а также обеспечит проекту передовые цифровые и инженерные решения за счет привлечения ведущих специалистов и профильных технологических компаний - как российских, так и международных.

Программа «Умный город» в Якутске будет включать интеграцию более 100 различных сервисов и технологий в единое решение. Система объединит в себе энергоэффективные технологии, цифровую инфраструктуру города, системы безопасности, онлайн-мониторинг систем ЖКХ и телекоммуникационную инфраструктуру.

В рамках проекта будет также запущена платформа «Активный гражданин», где любой житель Якутска сможет обсуждать вопросы развития города.

ИСТОЧНИК KP.RU