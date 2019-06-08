8 Июнь 10:57 2019-06-17T09:50:39+03:00

Глава города проверила дороги на улице Чайковского. Были найдены дефекты – провалившийся тротуар. Фото: Якутск.рф.

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7 июня глава города Сардана Авксентьева провела объезд Сайсарского и Автодорожного округов.

Первым пунктом объезда стал дом по улице Билибина, 32. Здесь ведутся работы по ремонту фасада, теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

Далее осмотрели состояние водоотводных лотков на улицах Лонгинова, Кочнева и Байкалова. Как отметила мэр, система водоотведения является одним из важнейших пунктов при благоустройстве дорог. Поэтому несмотря на «дедовские» технологии, имеющаяся система водоотведения будет поддержана и дальше.

Глава города проверила ход ремонта дороги на улице Чайковского. Были найдены дефекты – провалившийся тротуар.

По итогам проверки улично-дорожной сети, мэр заявила, что для разгрузки улицы Чернышевского Управлением дорог предлагается организовать реверсивное движение. Однако прежде необходимо узнать мнение горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU