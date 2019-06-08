В Якутске прошли гонки на инвалидных колясках
6 июня на стадионе «Юность» в рамках XI городской спартакиады инвалидов Якутска прошли соревнования по легкой атлетике и гонки на инвалидных колясках.
В соревнованиях приняли участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и слуха.
Среди мужчин с инвалидностью по слуху на дистанции 200 метров первое место занял Афанасий Рожин, второе – Владимир Лебедев, третье – Анатолий Прокопьев.
В гонках на инвалидных колясках среди женщин на дистанции 60 метров лидировала Русанда Матвеева, второе место заняла Лилия Егорова.
Среди мужчин на 100 метров победил Валентин Борисов, "серебро" - у Виктора Короткова.
ИСТОЧНИК KP.RU