В Якутске прошли гонки на инвалидных колясках

8 Июнь 09:41 2019-06-17T09:50:53+03:00

В соревнованиях участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения и слуха

Изменить размер текста: A A

6 июня на стадионе «Юность» в рамках XI городской спартакиады инвалидов Якутска прошли соревнования по легкой атлетике и гонки на инвалидных колясках.

В соревнованиях приняли участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и слуха.

Среди мужчин с инвалидностью по слуху на дистанции 200 метров первое место занял Афанасий Рожин, второе – Владимир Лебедев, третье – Анатолий Прокопьев.

В гонках на инвалидных колясках среди женщин на дистанции 60 метров лидировала Русанда Матвеева, второе место заняла Лилия Егорова.

Среди мужчин на 100 метров победил Валентин Борисов, "серебро" - у Виктора Короткова.

ИСТОЧНИК KP.RU