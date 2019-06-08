Новым прокурором Якутии стал Олег Нарковский

8 Июнь 07:07 2019-06-17T09:51:07+03:00

Владимир Путин назначил его на 5-летний срок

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Владимир Путин назначил старшего советника юстиции Нарковского Олега Дмитриевича на должность прокурора Якутии на пятилетний срок, сообщается на сайте генеральной прокуратуры РФ.

Олег Дмитриевич родился в 1967 году в городе Кзыл-Орда, окончил Красноярский государственный институт.

В последнее время он занимал должность заместителя прокурора Красноярского края.

Олег Нарковский - почетный работник прокуратуры РФ, награжден медалью Руденко.

ИСТОЧНИК KP.RU