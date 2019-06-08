Новым прокурором Якутии стал Олег Нарковский
Владимир Путин назначил его на 5-летний срок
Олег Дмитриевич награжден знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Фото: sakhaday.ru.
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Владимир Путин назначил старшего советника юстиции Нарковского Олега Дмитриевича на должность прокурора Якутии на пятилетний срок, сообщается на сайте генеральной прокуратуры РФ.
Олег Дмитриевич родился в 1967 году в городе Кзыл-Орда, окончил Красноярский государственный институт.
В последнее время он занимал должность заместителя прокурора Красноярского края.
Олег Нарковский - почетный работник прокуратуры РФ, награжден медалью Руденко.
ИСТОЧНИК KP.RU