В Якутске высажено 200 тысяч цветов

8 Июнь 04:33 2019-06-17T09:51:24+03:00

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По информации Службы эксплуатации городского хозяйства в этом году на озеленение города в бюджете предусмотрено свыше 10 млн рублей. В первую очередь, будут озеленяться площади и скверы.

Посадка деревьев проводится в два этапа – весной и осенью. В основном, на центральных улицах города вдоль дорог, высаживаются береза, лиственница, шиповник, боярышник – неприхотливые в уходе местные растения.

На внутридворовых территориях управляющие компании и жильцы высаживают акации, ели и черемуху.

На 7 июня в городе посажено более 7 тысяч саженцев деревьев и порядка 200 тысяч цветов. Больше всего деревьев и кустарников этой весной посадили в Автодорожном округе – 1236 растений, в Октябрьском – 1070 и Сайсарском – 1300.

Этим летом планируется посадить полтора миллиона цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU