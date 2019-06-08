2019-06-17T09:51:38+03:00
Общество

Сотрудник СВФУ разработал приложение для отслеживания паромов

Приложение доступно в App Store и Google Play
Мария Удовкина
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Приложение может показывать, через какое время к какому причалу прибудет паром. Фото: СВФУПриложение может показывать, через какое время к какому причалу прибудет паром. Фото: СВФУ
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Начальник отдела информационных систем СВФУ Дорофей Никифоров создал приложение «Best Parom» для отслеживания движения паромов. Приложение можно скачать в App Store и Google Play.

Движение паромов «Якутск – Нижний Бестях» можно отследить по трекеру.

-Главная польза нашего проекта в том, что приложение может показывать, через какое время к какому причалу прибудет паром. Мы надеемся, что «Best Parom» позволит упорядочить очереди на причалах, – отметил Дорофей Никифоров.

Для удобства пассажиров совместно с перевозчиками рассматривается возможность создания единого приложения для паромных переправ в Хангаласском районе и микрорайоне Кангалассы, сообщили в Мининноваций Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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