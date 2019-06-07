2019-06-17T09:52:08+03:00
Происшествия

В Якутске ребенок попал под колеса машины

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте
Мария Удовкина
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Пострадавший ребенок сейчас проходит лечение.Пострадавший ребенок сейчас проходит лечение.Фото: Архив "КП"
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31-летний водитель совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Водитель сообщил, что, когда он двигался по улице Курашова, на проезжую часть резко выбежал мальчик. У водителя не получилось затормозить, из-за чего и случилось ДТП. Мать ребенка подтвердила, что сын переходил дорогу один в неположенном месте.

В момент происшествия водитель был трезвым, сейчас проводится административное расследование.

Госавтоинспекция просит родителей быть предельно осторожными на дорогах, в дворовых территориях и в местах массового скопления детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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