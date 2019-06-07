В Якутске ребенок попал под колеса машины
31-летний водитель совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.
Водитель сообщил, что, когда он двигался по улице Курашова, на проезжую часть резко выбежал мальчик. У водителя не получилось затормозить, из-за чего и случилось ДТП. Мать ребенка подтвердила, что сын переходил дорогу один в неположенном месте.
В момент происшествия водитель был трезвым, сейчас проводится административное расследование.
Госавтоинспекция просит родителей быть предельно осторожными на дорогах, в дворовых территориях и в местах массового скопления детей.
ИСТОЧНИК KP.RU