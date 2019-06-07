В Якутии падает рождаемость
С 2014 года рождаемость в республике сократилась на 22%. Однако численность населения продолжает расти за счёт сокращения смертности.
С января по май 2019 года в Якутии родилось 5159 детей – это на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Особую тревогу вызывает сокращение числа первых и вторых рождений. При этом рождение третьих и последующих детей остаётся на стабильном уровне, сообщает ЯСИА.
Число женщин фертильного возраста - от 15 до 49 лет – в республике сократилось на 17 тысяч (13%). Этим и объясняется снижение темпов роста рождаемости.
Президентом России поставлена задача по обеспечению суммарного коэффициента рождаемости в среднем по стране в размере 1,7 к концу 2024 года. В Якутии в 2018 году он составлял 1,85.
ИСТОЧНИК KP.RU