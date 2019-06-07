В Якутии падает рождаемость

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-07T09:53:14+03:00

Число женщин фертильного возраста - от 15 до 49 лет – в республике сократилось на 13%. Фото: ЯСИА

За последние 4 года она сократилась на 22%

Изменить размер текста: A A

С 2014 года рождаемость в республике сократилась на 22%. Однако численность населения продолжает расти за счёт сокращения смертности.

С января по май 2019 года в Якутии родилось 5159 детей – это на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Особую тревогу вызывает сокращение числа первых и вторых рождений. При этом рождение третьих и последующих детей остаётся на стабильном уровне, сообщает ЯСИА.

Число женщин фертильного возраста - от 15 до 49 лет – в республике сократилось на 17 тысяч (13%). Этим и объясняется снижение темпов роста рождаемости.

Президентом России поставлена задача по обеспечению суммарного коэффициента рождаемости в среднем по стране в размере 1,7 к концу 2024 года. В Якутии в 2018 году он составлял 1,85.

ИСТОЧНИК KP.RU