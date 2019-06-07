В Якутии зарегистрированы четыре лесных пожара

7 Июнь 08:18 2019-06-17T09:53:43+03:00

В Мегино-Кангаласском районе, в Томпонском районе и два в Нерюнгринском.

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По состоянию на 7 июня в республике зарегистрированы четыре лесных пожара: в Мегино-Кангаласском районе, в Томпонском районе (самый масштабный, площадью 27,30 га) и два в Нерюнгринском.

В тушении задействованы 14 работников авиационно-парашютной службы, 24 – лесной охраны, 5 местных жителей и 4 единицы техники.

Предварительная причина возгорания – сухие грозы.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом по следующим телефонам: 8-4112-44-74-76, 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU