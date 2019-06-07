2019-06-07T07:05:00+03:00
Происшествия

В Якутии задержали охранника, напавшего на двух мужчин с ножом

Один из пострадавших скончался на месте
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Вилюйском районе Якутии задержали охранника, напавшего с ножом на двух мужчин. Трагедия произошла вечером 5 июня в поселке Кысыл-Сыр.

Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе республиканского следкома, мужчины повздорили в душевой местного общежития. 47-летний работник ЧОПа ударил ножом в живот двух мужчин 35 и 50 лет.

От полученного ранения 35-летний потерпевший скончался на месте происшествия, его старший коллега доставлен в хирургическое отделение центральной районной больницы. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24