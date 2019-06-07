В Якутии задержали охранника, напавшего на двух мужчин с ножом

СЕГОДНЯ 07:05 2019-06-07T07:05:00+03:00

Один из пострадавших скончался на месте

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В Вилюйском районе Якутии задержали охранника, напавшего с ножом на двух мужчин. Трагедия произошла вечером 5 июня в поселке Кысыл-Сыр.

Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе республиканского следкома, мужчины повздорили в душевой местного общежития. 47-летний работник ЧОПа ударил ножом в живот двух мужчин 35 и 50 лет.

От полученного ранения 35-летний потерпевший скончался на месте происшествия, его старший коллега доставлен в хирургическое отделение центральной районной больницы. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU