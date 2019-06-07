В Якутии задержали охранника, напавшего на двух мужчин с ножом
В Вилюйском районе Якутии задержали охранника, напавшего с ножом на двух мужчин. Трагедия произошла вечером 5 июня в поселке Кысыл-Сыр.
Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе республиканского следкома, мужчины повздорили в душевой местного общежития. 47-летний работник ЧОПа ударил ножом в живот двух мужчин 35 и 50 лет.
От полученного ранения 35-летний потерпевший скончался на месте происшествия, его старший коллега доставлен в хирургическое отделение центральной районной больницы. Медики оказывают ему необходимую помощь.
Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU