Студенты и преподаватели из Якутии станут участниками конгресса финансового просвещения

7 Июнь 05:28 2019-06-17T10:07:30+03:00

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Студенты и преподаватели из Якутии станут участниками V Всероссийского конгресса волонтёров финансового просвещения, который пройдет 10-11 июня в Одинцово.

Организаторы конгресса – Банк России и Ассоциация развития финансовой грамотности.

Преподаватели Якутского финансово-экономического колледжа Екатерина Староверова и Ярослав Уларов представят настольные игры собственной разработки «Не в деньгах счастье» и «Чтобы ваши финансы не пели романсы».

-Такой подход формирует у студентов адекватные представления об экономических явлениях и процессах, потребностях человека и общества, способах их удовлетворения, — уверены преподаватели колледжа.

Формат конгресса предполагает не только пленарные заседания и дискуссии, но и мастер-классы, живые практики, на которых операторы продемонстрируют приёмы обучения финансовой грамотности с помощью онлайн-игр, интеллектуальных турниров и квестов.

ИСТОЧНИК KP.RU