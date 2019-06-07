2019-06-17T10:07:30+03:00
Общество

Студенты и преподаватели из Якутии станут участниками конгресса финансового просвещения

Екатерина Староверова и Ярослав Уларов представят настольные игры собственной разработки
Мария Удовкина
Поделиться:
Организаторы конгресса – Банк России и Ассоциация развития финансовой грамотности.Организаторы конгресса – Банк России и Ассоциация развития финансовой грамотности.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Студенты и преподаватели из Якутии станут участниками V Всероссийского конгресса волонтёров финансового просвещения, который пройдет 10-11 июня в Одинцово.

Организаторы конгресса – Банк России и Ассоциация развития финансовой грамотности.

Преподаватели Якутского финансово-экономического колледжа Екатерина Староверова и Ярослав Уларов представят настольные игры собственной разработки «Не в деньгах счастье» и «Чтобы ваши финансы не пели романсы».

-Такой подход формирует у студентов адекватные представления об экономических явлениях и процессах, потребностях человека и общества, способах их удовлетворения, — уверены преподаватели колледжа.

Формат конгресса предполагает не только пленарные заседания и дискуссии, но и мастер-классы, живые практики, на которых операторы продемонстрируют приёмы обучения финансовой грамотности с помощью онлайн-игр, интеллектуальных турниров и квестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24