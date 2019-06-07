Новое лицо Залога: историческая аутентичность в современных условиях

7 Июнь 04:04 2019-06-17T09:54:52+03:00

Изменить размер текста: A A

5 июня в мэрии Якутска прошла встреча с финалистами конкурса на разработку архитектурной концепции Залога.

Конкурс стартовал 15 мая. Организатором выступает окружная администрация Якутска. Задача архитекторов - разработать современную идею для наилучшего сохранения исторического архитектурного наследия территории.

Решением жюри в число участников вошли компании: «ЛСТК-Проект», «АБ «База14», творческое объединение «AM-ARCHITECT», проектное бюро «Старт» и архитектор Анна Гасич, «Горпроект» (группа «Утум+»), «Рождественка».

Мэр подчеркнула, что разработанные проекты должны, прежде всего, заинтересовать инвесторов, так как денег на его реализацию у города нет.

-Залог должен заиграть новыми красками и новой жизнью. При этом надо сохранить историческую аутентичность и подлинность. Мы должны оставить следующим поколениям современный микрорайон, который станет интересным туристическим объектом, любимым местом горожан, - резюмировала мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU