2019-06-17T09:55:05+03:00
Происшествия

В Покровске на людей напал агрессивный жеребец

Буйное животное пришлось ликвидировать
Мария Удовкина
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4 июня животное укусило прохожего за плечо.4 июня животное укусило прохожего за плечо.
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4 июня животное укусило прохожего за плечо. Представители администрации Покровска быстро отреагировали на обращение и обнаружили агрессивное животное на одной из улиц города в компании кобылицы и двух жеребят.

Однако отловить жеребца так и не удалось.

Тем временем в ЕДДС Хангаласского улуса продолжали поступать заявления о нападениях: один человек после удара копыт обратился за медицинской помощью, еще двое отделались ушибами.

Силами полиции и местной ветеринарии, с согласия владельца конь был ликвидирован 5 июня, рассказал ЯСИА Алексей Скрябин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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