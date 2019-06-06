В Покровске на людей напал агрессивный жеребец
Буйное животное пришлось ликвидировать
4 июня животное укусило прохожего за плечо.
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4 июня животное укусило прохожего за плечо. Представители администрации Покровска быстро отреагировали на обращение и обнаружили агрессивное животное на одной из улиц города в компании кобылицы и двух жеребят.
Однако отловить жеребца так и не удалось.
Тем временем в ЕДДС Хангаласского улуса продолжали поступать заявления о нападениях: один человек после удара копыт обратился за медицинской помощью, еще двое отделались ушибами.
Силами полиции и местной ветеринарии, с согласия владельца конь был ликвидирован 5 июня, рассказал ЯСИА Алексей Скрябин.
ИСТОЧНИК KP.RU