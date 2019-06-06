Энергетики восстанавливают электроснабжение заречных районов Якутии
Персонал Центральных электрических сетей проводит работы по восстановлению электроснабжения потребителей заречных районов, прерванного в результате технологического нарушения.
6 июня действием защит отключилась КВЛ 110 кВ линии «Майя-Чурапча». Прекращено электроснабжение части потребителей в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском, Усть-Майском районах.
Для обеспечения потребителей электроэнергией производится разворот резервных дизельных электростанций в с. Чурапча, Амга, Ытык-Куель, п. Хандыга, Солнечный, Эльдикан и Усть-Мая.
В данный момент бригады энергетиков производят осмотр линии.
Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
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