2019-06-17T09:55:20+03:00
Происшествия

Энергетики восстанавливают электроснабжение заречных районов Якутии

Прекращено электроснабжение в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском, Усть-Майском районах
Мария Удовкина
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Для обеспечения потребителей электроэнергией производится разворот резервных дизельных электростанций.Для обеспечения потребителей электроэнергией производится разворот резервных дизельных электростанций.Фото: Архив "КП"
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Персонал Центральных электрических сетей проводит работы по восстановлению электроснабжения потребителей заречных районов, прерванного в результате технологического нарушения.

6 июня действием защит отключилась КВЛ 110 кВ линии «Майя-Чурапча». Прекращено электроснабжение части потребителей в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском, Усть-Майском районах.

Для обеспечения потребителей электроэнергией производится разворот резервных дизельных электростанций в с. Чурапча, Амга, Ытык-Куель, п. Хандыга, Солнечный, Эльдикан и Усть-Мая.

В данный момент бригады энергетиков производят осмотр линии.

Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU

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