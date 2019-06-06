Анастасия Диодорова дважды завоевала золотую медаль на международных соревнованиях

6 Июнь 10:20 2019-06-17T09:55:46+03:00

Всего сборная России завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Фото: Паралимпийский комитет России.

Спортсменка опередила своих соперников в плавании на дистанции 50 метров на спине

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Анастасия Диодорова дважды заняла верхнюю ступень пьедестала в Италии на 6 турнире мировой серии по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями.

По итогу соревнований сборная команда России завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Плавание является вторым видом спорта по количеству разыгрываемых медалей на XVI паралимпийских играх.

Пресс-служба Паралимпийского комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU