2019-06-17T09:57:24+03:00
Происшествия

Паводковая обстановка на территории Якутии на 6 июня 2019 года

Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Булунского района
Мария Удовкина
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МЧС функционирует в режиме повышенной готовности.МЧС функционирует в режиме повышенной готовности.Фото: Архив "КП"
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По состоянию на 6 июня активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Булунского района.

Нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка – в 90 км до устья, средний ледоход.

Наиболее близко к критической отметке подошли реки Яна и Оленек. На территории Усть-Янского района уровень воды составляет 709 см при критическом 1023 см, средний ледоход.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 70 км ниже гидропоста Тюмяти Булунского района, уровень воды составляет 1662 см, при критической отметке 2600 см, густой ледоход.

Звенья Якутской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют в режиме "повышенная готовность".

Пресс-служба МЧС России по Республике Саха (Якутия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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