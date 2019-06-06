Паводковая обстановка на территории Якутии на 6 июня 2019 года

6 Июнь 08:32 2019-06-17T09:57:24+03:00

Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Булунского района

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 6 июня активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Булунского района.

Нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка – в 90 км до устья, средний ледоход.

Наиболее близко к критической отметке подошли реки Яна и Оленек. На территории Усть-Янского района уровень воды составляет 709 см при критическом 1023 см, средний ледоход.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 70 км ниже гидропоста Тюмяти Булунского района, уровень воды составляет 1662 см, при критической отметке 2600 см, густой ледоход.

Звенья Якутской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют в режиме "повышенная готовность".

Пресс-служба МЧС России по Республике Саха (Якутия).

ИСТОЧНИК KP.RU