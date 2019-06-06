В Якутске два местных жителя приговорены к лишению свободы за покушение на сбыт наркотиков

6 Июнь 05:34 2019-06-17T09:57:42+03:00

Один из обвиняемых решил продавать наркотики через интернет-магазин

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Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28 и 35-летних местных жителей, обвиняемых в покушении на совершение незаконного сбыта наркотиков.

Один из обвиняемых решил организовать группу для сбыта наркотиков жителям Якутска через интернет-магазин. Кроме того, он привлек своих друзей в качестве «закладчиков», в том числе обоих подсудимых, разделив между ними конкретные обязанности.

Однако дело не было доведено до конца, так как в декабре 2017 года сотрудники полиции изъяли у преступников приготовленные к сбыту растительные и синтетические наркотики общим весом более 880 гр.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил наказание обоим подсудимым по 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Организатор преступной группы и двое других ее членов осуждены и отбывают наказание.

Пресс-служба прокуратуры республики

ИСТОЧНИК KP.RU