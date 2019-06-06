Якутянка лидирует в голосовании на конкурсе "Миссис Россия-2019"

6 Июнь 05:10 2019-06-17T09:58:18+03:00

Поддержать участниц можно с помощью онлайн-голосования

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Любовь Миронова, Лилия Ильина, Светлана Гусева и Анна Давыдова представляют республику на конкурсе среди замужних дам "Миссис Россия Мира-2019".

На официальном сайте конкурса уже стартовало зрительское голосование. Сейчас в голосовании лидирует блогер и бизнес-вумен Любовь Миронова, которая опередила свою ближайшую соперницу почти на 200 голосов.

Поддержать участниц из Якутии можно на официальном сайте конкурса.

"Миссис Россия Мира" - отборочный этап конкурса "Миссис Мира".Финал национального конкурса красоты среди замужних дам пройдет 6 июня в 19.00 по московскому времени в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU