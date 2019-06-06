Якутянка лидирует в голосовании на конкурсе "Миссис Россия-2019"
Поддержать участниц можно с помощью онлайн-голосования
Любовь Миронова представляет Республику на конкурсе "Миссис Россия Мира-2019" Фото: instagram.com/mironovalove.
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Любовь Миронова, Лилия Ильина, Светлана Гусева и Анна Давыдова представляют республику на конкурсе среди замужних дам "Миссис Россия Мира-2019".
На официальном сайте конкурса уже стартовало зрительское голосование. Сейчас в голосовании лидирует блогер и бизнес-вумен Любовь Миронова, которая опередила свою ближайшую соперницу почти на 200 голосов.
Поддержать участниц из Якутии можно на официальном сайте конкурса.
"Миссис Россия Мира" - отборочный этап конкурса "Миссис Мира".Финал национального конкурса красоты среди замужних дам пройдет 6 июня в 19.00 по московскому времени в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU