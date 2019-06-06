Делегация Якутии принимает участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме

6 Июнь 04:14 2019-06-17T09:58:32+03:00

Форум пройдет с 6 по 8 июня

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Официальную делегацию Республики на форуме возглавляет Глава Якутии Айсен Николаев, который выступит в качестве спикера в панельной сессии «Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы».

Кроме того, руководитель региона проведет ряд рабочих встреч с генеральным директором ПАО «Полюс» Павлом Грачевым, Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в РФ господином Венкатешем Вармой, с заместителем министра сельского хозяйства РФ, руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым.

Международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

ИСТОЧНИК KP.RU