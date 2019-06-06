Делегация Якутии принимает участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Официальную делегацию Республики на форуме возглавляет Глава Якутии Айсен Николаев, который выступит в качестве спикера в панельной сессии «Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы».
Кроме того, руководитель региона проведет ряд рабочих встреч с генеральным директором ПАО «Полюс» Павлом Грачевым, Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в РФ господином Венкатешем Вармой, с заместителем министра сельского хозяйства РФ, руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым.
Международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге.
Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
ИСТОЧНИК KP.RU