2019-06-17T09:58:32+03:00
Политика

Делегация Якутии принимает участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме

Форум пройдет с 6 по 8 июня
Мария Удовкина
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Официальную делегацию Республики на форуме возглавляет Глава Якутии Айсен Николаев.Официальную делегацию Республики на форуме возглавляет Глава Якутии Айсен Николаев.Фото: Архив "КП"
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Официальную делегацию Республики на форуме возглавляет Глава Якутии Айсен Николаев, который выступит в качестве спикера в панельной сессии «Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы».

Кроме того, руководитель региона проведет ряд рабочих встреч с генеральным директором ПАО «Полюс» Павлом Грачевым, Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в РФ господином Венкатешем Вармой, с заместителем министра сельского хозяйства РФ, руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым.

Международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

ИСТОЧНИК KP.RU

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