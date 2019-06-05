Житель одного из районов Якутии, спаливший 30 га леса, получил условный срок

5 Июнь 11:56 2019-06-17T09:58:45+03:00

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Прокуратура Амгинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя, чьи действия привели к пожару 30 гектаров лесных насаждений.

Однако сам гражданин своей вины не признал и заявил о своей непричастности.

Между тем, было достоверно установлено, что обвиняемый бросил в траву непотушенный окурок, из-за которого в Покровском участковом лесничестве начался пожар.

В результате повреждены и уничтожены лесные насаждения на общей площади в 30 гектаров, а сумма ущерба составила 90 504 рубля.

Суд приговорил мужчину к году исправительных работ условно, с удержанием в доход государства 10% от заработной платы ежемесячно. Также его обязали возместить материальный ущерб. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

ИСТОЧНИК KP.RU