В Якутске организованы 73 лагеря для летнего отдыха, занятости и оздоровления детей
С охватом 8287 школьников от 6 до 18 лет
Профильные смены будут организованы на базе оздоровительного лагеря «Родничок».Фото: Архив "КП"
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По информации управления образования летом откроется 60 оздоровительных лагерей дневного пребывания с охватом 5680 детей, 5 детских загородных стационарных лагерей с охватом 1770 детей, 7 шестидневных туристических походов с охватом 515 детей, 5 лагерей труда и отдыха с охватом 330 детей и 2 палаточных лагеря с охватом 60 детей и подростков.
Профильные смены будут организованы на базе оздоровительного лагеря «Родничок».
В настоящее время заключены договора на проведение дезинсекционных, акарицидных, дератизационных обработок детских территорий и помещений.
ИСТОЧНИК KP.RU