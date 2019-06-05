В Якутске организованы 73 лагеря для летнего отдыха, занятости и оздоровления детей

5 Июнь 10:15 2019-06-17T10:02:17+03:00

Профильные смены будут организованы на базе оздоровительного лагеря «Родничок». Фото: Архив "КП"

С охватом 8287 школьников от 6 до 18 лет

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По информации управления образования летом откроется 60 оздоровительных лагерей дневного пребывания с охватом 5680 детей, 5 детских загородных стационарных лагерей с охватом 1770 детей, 7 шестидневных туристических походов с охватом 515 детей, 5 лагерей труда и отдыха с охватом 330 детей и 2 палаточных лагеря с охватом 60 детей и подростков.

Профильные смены будут организованы на базе оздоровительного лагеря «Родничок».

В настоящее время заключены договора на проведение дезинсекционных, акарицидных, дератизационных обработок детских территорий и помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU