В Якутии произошло два ДТП со смертельным исходом

5 Июнь 09:46 2019-06-17T09:59:36+03:00

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4 июня около 18 часов на автодороге Таттинского района 37-летний мужчина, управляя автомашиной, не справился с управлением и съехал в водоем.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. По предварительным данным, он захлебнулся, не выбравшись из салона автомобиля.

В момент происшествия в машине находись два пассажира, оба не пострадали. В объяснении они написали, что в тот день, начиная с обеда, втроем распивали водку.

5 июня в 07:25 возле села Ымыйахтах Намского района 45-летний мужчина скончался, съехав с проезжей части на жердевое ограждение.

Погибший угнал микроавтобус у своего знакомого, предположительно находясь в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортом в состоянии опьянения приводит к ДТП с тяжкими последствиями. Водитель, употребивший алкоголь, не способен адекватно оценивать дорожную обстановку. Никогда не садитесь за руль в состоянии опьянения!

Пресс-служба Управления ГИБДД МВД по РС(Я)

ИСТОЧНИК KP.RU