Якутянка Степанида Артахинова установила новый мировой рекорд по стрельбе из лука

5 Июнь 09:14 2019-06-17T09:59:52+03:00

Чемпионат мира в Нидерландах станет первым отборочным турниром для получения квот на участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года. Фото: Спорт Якутии.

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В городе Хертогенбос (Нидерланды) с 2 по 9 июня проходит чемпионат мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.

В первый день турнира Степанида Артахинова установила рекорд чемпионата мира в стрельбе из блочного лука, набрав 693 очка. Она опередила британок Джоди Гринхэм с 686 очками и Джессику Стрэттон (684).

-Для нас самих это стало неожиданностью, - рассказала Татьяна Андриевская сайту «Спорт Якутии», - мы просто стреляли шаг за шагом. Хотя, вы знаете, дома мы показывали результаты даже лучше этого. Но мы все же очень рады этому успеху.

Чемпионат мира в Нидерландах станет первым отборочным турниром для получения квот на участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года. По итогам чемпионата мира в общей сложности 80 спортсменов смогут завоевать квоты для своих стран на предстоящую Паралимпиаду.

ИСТОЧНИК KP.RU