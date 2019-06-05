В Якутии проходит конкурс видеороликов на якутском языке

5 Июнь 06:54 2019-06-17T10:00:10+03:00

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Целевой фонд будущих поколений проводит конкурс проектов, включающих в себя создание серии обучающих видеороликов на якутском языке для детей дошкольного и школьного возраста, а также мероприятия по продвижению контента в СМИ.

Конкурс проводится с целью сохранения и популяризации якутского языка для будущих поколений республики. Направления Конкурса: развивающий, образовательный и развлекательно-познавательный контент.

При работе над проектами необходимо создать пилотную серию хронометражем не менее 1 минуты для оценки конкурсной комиссией с указанием количества планируемых серий, хронометража одной серии.

Конкурс проводится с 13 мая по 2 сентября 2019 года. Прием заявок на участие в конкурсе будет вестись с 13 мая по 23 августа. С 26 августа по 2 сентября - определение победителей и подведение итогов конкурса.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте организатора www.fondyakutia.ru

ИСТОЧНИК KP.RU