СВФУ укрепил свои позиции в рейтинге лучших вузов России

5 Июнь 06:23 2019-06-17T10:00:29+03:00

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Северо-Восточный федеральный университет улучшил свои показатели, поднявшись на 31 позицию в рейтинге «ТОП-100 лучших вузов России» агентства RAEX (Эксперт РА).

В тройке лидеров рейтинга, как и в прошлом году, находятся МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ и НИЯУ МИФИ. Неизменным лидером среди федеральных университетов последних семи выпусков рейтинга остается УрФУ, он занимает 12 место. В тройку федеральных также входят КФУ и СФУ (16 и 21 места соответственно).

-Неизменно высокие позиции СВФУ показывает по параметру «Социализация» – 22 место в России. Существенно укрепились позиции университета и по параметру «Бренд» – СВФУ поднялся на 24 пункта вверх, – подчеркнули в Департаменте стратегического развития СВФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU