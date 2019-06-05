СВФУ укрепил свои позиции в рейтинге лучших вузов России
Северо-Восточный федеральный университет улучшил свои показатели, поднявшись на 31 позицию в рейтинге «ТОП-100 лучших вузов России» агентства RAEX (Эксперт РА).
В тройке лидеров рейтинга, как и в прошлом году, находятся МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ и НИЯУ МИФИ. Неизменным лидером среди федеральных университетов последних семи выпусков рейтинга остается УрФУ, он занимает 12 место. В тройку федеральных также входят КФУ и СФУ (16 и 21 места соответственно).
-Неизменно высокие позиции СВФУ показывает по параметру «Социализация» – 22 место в России. Существенно укрепились позиции университета и по параметру «Бренд» – СВФУ поднялся на 24 пункта вверх, – подчеркнули в Департаменте стратегического развития СВФУ.
ИСТОЧНИК KP.RU