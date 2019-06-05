В Якутии произошло два ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов

5 Июнь 05:58 2019-06-17T10:00:49+03:00

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3 июня 17- летняя школьница получила травмы головы и перелом ноги из-за того, что не уступила дорогу автомобилю «УАЗ 220695-04». Несовершеннолетняя в момент аварии управляла мотоциклом «Минск-125» без защитного шлема. Её пассажиры девочки 14 и 16 лет травм не получили.

Пострадавшая не имеет прав управления транспортным средством и мототехнику одолжила у своего зятя. В ее отношении были составлены административные материалы.

В тот же день в поселке Чульман произошло столкновение автомобиля «ВАЗ 21033» и мотоцикла «Кавасаки GPX 250» под управлением 17-летнего подростка.

30-летний мужчина, управлявший машиной, был пьян и раннее лишен за это прав. Однако полицейским он заявил, что выпил уже после ДТП.

Несовершеннолетний мотоциклист с травмами ноги был доставлен в местную больницу. В отношении него был составлен административный протокол.

Пресс-служба управления МВД по РС(Я)

ИСТОЧНИК KP.RU