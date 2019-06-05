В Якутске перед судом предстанет турагент, продавшая людям «липовые» путевки

СЕГОДНЯ 05:57 2019-06-05T05:57:33+03:00

Максимальное наказание за мошенничество с использованием служебного положения – лишение свободы на срок до шести лет. Фото: Нинель ГУСЕВА

У девушки уже есть судимость за совершение семи аналогичных преступлений

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В Якутске перед судом предстанет 35-летняя сотрудница турагентства, продававшая людям «липовые» путевки. У предприимчивой девушки уже есть судимость за совершение семи аналогичных преступлений

Как выяснилось, с ноября 2018 по февраль 2019 года она заключила договоры и продала шестерым потерпевшим «липовые» путевки в Таиланд и Вьетнам. После оплаты она выдала людям фиктивные документы: недействительные электронные билеты, маршрутные квитанции, страховые полисы и ваучеры.

Общая сумма ущерба превысила 543 тысячи рублей. 82625 рублей из них обвиняемая возместила добровольно.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание за мошенничество с использованием служебного положения – лишение свободы на срок до шести лет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, 6 мая 2019 года Якутский городской суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года за совершение семи аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU