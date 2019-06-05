Что ждет якутян в день рождения Пушкина?

5 Июнь 04:31 2019-06-17T10:02:36+03:00

Изменить размер текста: A A

6 июня, в честь дня рождения российского поэта Александра Пушкина, Русский драматический театр покажет премьерный спектакль и проведет дневное представление у фасада театра для всех горожан.

Как сообщила ЯСИА режиссер и организатор мероприятия Елена Корнилова-Мягкая, 6 июня в 12:00 студенты-иностранцы Северо-Восточного федерального университета представят зрителям три отрывка из знаменитых произведений Пушкина – «Сказка о царе Салтане», «Бахчисарайский фонтан», «Цыгане».

Встречать гостей будет сам и Пушкин, в образ которого перевоплотиться заслуженный артист Якутии Степан Федоренко. В программе также запланированы вокальные номера от филармонии, возложение цветов к памятнику и конкурс двойников великого поэта.

Вечером, в 18:00, состоится премьерный спектакль «Барышня-крестьянка» - один из самых романтичных и трогательных спектаклей по мотивам произведения Александра Пушкина. Над постановкой работала команда приглашенных специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU