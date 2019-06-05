Многодетным семьям Якутии предоставят скидку на проезд в поезде

5 Июнь 03:36 2019-06-17T10:02:59+03:00

Скидка действует в июне-июле 2019 года. Фото: Архив "КП"

Скидка в 20% распространяется на детей 10-17 лет

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Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» приняло решение о предоставлении скидки многодетным семьям в размере 20% на проезд в купейных вагонах поездов внитригосударственного сообщения отправлением в июне-июле 2019 года.

Скидка распространяется на взрослых и детей в возрасте 10-17 лет при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

Билеты уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU