Многодетным семьям Якутии предоставят скидку на проезд в поезде
Скидка в 20% распространяется на детей 10-17 лет
Скидка действует в июне-июле 2019 года.Фото: Архив "КП"
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Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» приняло решение о предоставлении скидки многодетным семьям в размере 20% на проезд в купейных вагонах поездов внитригосударственного сообщения отправлением в июне-июле 2019 года.
Скидка распространяется на взрослых и детей в возрасте 10-17 лет при предъявлении удостоверения многодетной семьи.
Билеты уже в продаже.
ИСТОЧНИК KP.RU