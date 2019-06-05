Нашествие медведей в Черском

5 Июнь 03:25 2019-06-17T10:03:17+03:00

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Поселок Черский Нижнеколымского района республики переживает нашествие бурых медведей. Одного медведя застрелили в районе дач, второй был замечен на дороге в поселок Зеленый Мыс.

-Созданы оперативные группы, состоящие из экологов и полицейских. Для жителей и хозяйства медведь представляет большую угрозу. В районе установилась хорошая погода, люди выходят в лес, много гуляют. Сейчас все предупреждены, —сообщил Виталий Соковиков, руководитель Нижеколымской инспекции экологического надзора.

Другого медведя застрелили на прошлой неделе у дачных участков в 10 километрах от Черского.

Источник: Якутия 24

ИСТОЧНИК KP.RU