Следователи Якутска проверяют факты жестокого обращения с детьми в опекунской семье
Если истязания подтвердятся, опекунам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет
Трем из четверых ребят от 9 до 12 лет.Фото: Архив "КП"
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Следователи Якутска проверяют факты жестокого обращения с детьми в опекунской семье. В правоохранительные органы обратилась тетя четверых мальчишек.
Женщина сообщила, что в опекунской семье с несовершеннолетними детьми обращаются жестоко. О систематических побоях ей рассказали сами дети, случайно встретив тетю в автобусе. Трем из четверых ребят от 9 до 12 лет.
В настоящее время проводится процессуальная проверка. Если факты истязания детей подтвердятся, опекунам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU