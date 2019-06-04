2019-06-04T12:18:55+03:00
Происшествия

Следователи Якутска проверяют факты жестокого обращения с детьми в опекунской семье

Если истязания подтвердятся, опекунам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет
Нинель ГУСЕВА
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Трем из четверых ребят от 9 до 12 лет.Трем из четверых ребят от 9 до 12 лет.Фото: Архив "КП"
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Следователи Якутска проверяют факты жестокого обращения с детьми в опекунской семье. В правоохранительные органы обратилась тетя четверых мальчишек.

Женщина сообщила, что в опекунской семье с несовершеннолетними детьми обращаются жестоко. О систематических побоях ей рассказали сами дети, случайно встретив тетю в автобусе. Трем из четверых ребят от 9 до 12 лет.

В настоящее время проводится процессуальная проверка. Если факты истязания детей подтвердятся, опекунам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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