В Якутске стартовали бесплатные танцевальные занятия под открытым небом

4 Июнь 11:24 2019-06-17T10:03:32+03:00

Жителей ждут самый разные направления танцев: от вальса до хип-хопа.

Желающие могут подойти потанцевать с понедельника по пятницу в 18.30 часов

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В первый понедельник лета, 3 июня, стартовал проект «Танцуем вместе», организованный Дворцом детского творчества и Международным детским фондом «Дети Саха-Азия».

Директор Дворца детского творчества Мария Петрова сообщила, что горожане смогут посещать бесплатные занятия на протяжение всего лета по различным направлениям танца: хип-хоп, вальс, фитнес и брэйк-данс.

Также организаторы добавили, что в случае непогоды занятия перенесут в концертный зал Дворца детства.

Занятия будут проводить опытные инструкторы, профессиональные хореографы на протяжение всего лета на площади Дворца детского творчества. Желающие могут подойти потанцевать с понедельника по пятницу в 18.30. Занятие длится час, форма одежды – удобная, возраст - не ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU