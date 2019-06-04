В Якутске стартовали бесплатные танцевальные занятия под открытым небом
В первый понедельник лета, 3 июня, стартовал проект «Танцуем вместе», организованный Дворцом детского творчества и Международным детским фондом «Дети Саха-Азия».
Директор Дворца детского творчества Мария Петрова сообщила, что горожане смогут посещать бесплатные занятия на протяжение всего лета по различным направлениям танца: хип-хоп, вальс, фитнес и брэйк-данс.
Также организаторы добавили, что в случае непогоды занятия перенесут в концертный зал Дворца детства.
Занятия будут проводить опытные инструкторы, профессиональные хореографы на протяжение всего лета на площади Дворца детского творчества. Желающие могут подойти потанцевать с понедельника по пятницу в 18.30. Занятие длится час, форма одежды – удобная, возраст - не ограничен.
ИСТОЧНИК KP.RU