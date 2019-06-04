Переход на цифровое вещание: итоги первого дня

4 Июнь 10:34 2019-06-17T10:04:06+03:00

По всем вопросам перехода на цифровое телевидение можно обратиться на республиканскую горячую линию 8-800-350-14-14. Фото: Архив "КП"

Будет увеличено количество волонтеров, способных оказать помощь в подключении приставок всем желающим в кратчайшее время

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По итогам первого дня ажиотажного спроса на цифровые приставки пока нигде не наблюдается, запасы имеются практически во всех районах, в некоторых были сделаны дополнительные заявки через почту.

Как отметил представитель Почты России, в филиал поступила дополнительная партия в 400 приставок, которая в ближайшие дни будет распределена по районам.

Начальник отдела Департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи РФ Олег Кузнецов, прибывший вчера в Якутск с рабочим визитом прокомментировал, что при должной подготовке процесс перехода на цифровое телевидение проходит для жителей незаметно: - Наша задача, чтобы все процессы и нюансы переходного периода были учтены и отрегулированы. В частности, чтобы у людей была возможность приобрести приставки по доступным ценам в магазинах или почтовых отделениях, независимо от места их проживания.

По всем вопросам перехода на цифровое телевидение можно обратиться на республиканскую горячую линию 8-800-350-14-14.

Пресс-служба Министерства инноваций Республики Саха (Якутия)

ИСТОЧНИК KP.RU