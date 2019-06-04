В инновационном центре СВФУ изготовили БАД «Кальций – Сигостин»
Малое инновационное предприятие «Дары Якутии» Арктического инновационного центра Северо-Восточного федерального университета запустило проект «Кальций – Сигостин». Он включает в себя изготовление и реализацию биологически активной добавки из пищевой рыбокостной муки северной рыбы сиговых пород.
«Над проектом вплотную мы работали 5 с половиной лет. Наш продукт будет востребован как альтернатива имеющимся в продаже препаратам-регуляторам кальциево-фосфорного обмена, например, Кальций Д3 Никомед и другие. Современный потребительский рынок ориентирован на натуральные экологически чистые продукты», – прокомментировал директор, Филипп Борисов.
Особая значимость предлагаемого продукта заключается в профилактике заболеваний, связанных с нарушением кальциево-фосфорного обмена. Соединение кальция, минералов, полиненасыщенных жирных кислот группы Омега-3 и Омега-6 позволяет максимально повысить усвоение и концентрацию кальция в тканях и клетках, отметил директор.
Пресс-служба СВФУ им. М.К. Аммосова
ИСТОЧНИК KP.RU