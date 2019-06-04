В Якутии пройдет общереспубликанский день приема граждан

4 Июнь 06:58 2019-06-17T10:04:34+03:00

5 июня жители республики могут задавать свои вопросы с 14:00 до 18:00

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5 июня в Якутии пройдет очередной общереспубликанский день приема граждан. С 14:00 до 18.00 часов жители республики смогут обратиться с вопросами и предложениями в любой исполнительный орган государственной власти и орган местного самоуправления, в том числе и в режиме видеосвязи.

Благодаря специальному программному обеспечению появилась возможность во время приема соединиться с любым органом исполнительной государственной власти республики или специалистом местной власти и получить квалифицированный ответ. Анализ обращений показывает, что наибольшее количество обращений поступает в адрес министерства здравоохранения, министерства строительства, министерства труда и социального развития, а также в администрацию городского округа «город Якутск».

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

ИСТОЧНИК KP.RU