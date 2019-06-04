По Якутии зарегистрированы 23 случая укуса клещами

4 Июнь 06:39 2019-06-17T10:04:50+03:00

Чаще всего насекомые нападали на людей в Ленском районе и в городе Якутске

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В Республике по состоянию на 03.06.2019 года зарегистрированы 23 случая укуса клещами. Чаще всего насекомые нападали на людей в Ленском районе и в городе Якутске. 3 клеща, снятых с человека, были заражены клещевым энцефалитом.

С целью уменьшения риска присасывания клеща в местах массового отдыха и на территории детских летних оздоровительных учреждений запланировано проведение профилактических акарицидных обработок.

Защититься от насекомых поможет рубашка, длинные рукава которой у запястий закрепляются резинкой. Рубашку необходимо заправить в брюки, концы брюк в носки и сапоги. Голову и шею закрыть косынкой.

Также для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

Периодически одежду и тело следует осматривать самостоятельно или при помощи других людей, выявленных клещей необходимо снять.

В случае присасывания клеща, обращайтесь за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт по месту жительства.

Пресс-служба Роспотребнадзора по Республике

ИСТОЧНИК KP.RU